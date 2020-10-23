ФК «Енисей» обязали выплатить долги экс-футболистам

Вчера состоялось заседание Палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение применить очередные санкции к красноярскому клубу.

Теперь «Енисей» обязан погасить задолженности перед 4 бывшими игроками: Дмитрием Торбинским, Алексеем Грицаенко, Павлом Комоловым и Дмитрием Ятченко. Ранее игроки подавали заявления о взыскании с клуба задолженности по премиям и другим выплатам, а также по компенсации неиспользованного отпуска при увольнении и проценты за задержку по выплатам премиальных.

Речь идет о задолженностях в сезоне 2018/2019. Сейчас клубу запретили регистрировать новых футболистов до погашения долгов перед игроками.

Ранее в Российском футбольном союзе удовлетворили требования Артура Саркисова.

В середине июля Sibnovosti.ru беседовали со спортивным юристом Антоном Смирновым на предмет разрешения споров клуба с его бывшими игроками.

Фото: rfs.ru