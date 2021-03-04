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Сегодня в Свердловском районном суде начнется рассмотрение уголовного дела Анатолия Быкова

Главная Общество
Красноярск
10:19 4 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в Свердловском районном суде Красноярска начнется рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного в отношении экс-депутата Заксобрания и авторитетного предпринимателя Анатолия Быкова. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Напомним, Быкова обвиняют в организации двойного убийства в 1994 году. Были убиты Александр Наумов и Кирилл Войтенко.

«Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Ходатайство будет рассмотрено в рамках предварительного слушания. По итогам рассмотрения судом будет вынесено соответствующее постановление», – добавили в ведомстве

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