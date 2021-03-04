Сегодня в Свердловском районном суде начнется рассмотрение уголовного дела Анатолия Быкова

Сегодня в Свердловском районном суде Красноярска начнется рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного в отношении экс-депутата Заксобрания и авторитетного предпринимателя Анатолия Быкова. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Напомним, Быкова обвиняют в организации двойного убийства в 1994 году. Были убиты Александр Наумов и Кирилл Войтенко.

«Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Ходатайство будет рассмотрено в рамках предварительного слушания. По итогам рассмотрения судом будет вынесено соответствующее постановление», – добавили в ведомстве

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