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Следователи назвали предполагаемую причину массового отравления детей

Главная Общество
Красноярск
14:46 3 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела по факту отравления 91 ученика 25 школ краевого центра. Напомним, первые сообщения об инциденте поступили в минувшую субботу. Дети почувствовали себя плохо и у них наблюдались признаки пищевого отравления.

По предполагаемой версии, источником инфекции мог стать один из цехов фирмы, которая занимается первичной переработкой и упаковкой овощей для питания детей.

Первичный осмотр показал – на предприятии нарушались правила хранения продуктов, а также выяснилось, что не проводились лабораторные исследования приготовленной пищи.

«Данные нарушения в итоге привели к возникновению в продуктах возбудителя инфекционного заболевания и его токсинов», - прокомментировали в ведомстве.

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