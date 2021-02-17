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Из-за снегопада Красноярск встал в пробки

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Красноярск
09:06 17 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре продолжаются обильные осадки. Снегопад шел ночью и продолжается в утренние часы.

В настоящее время в городе зафиксированы серьезные пробки. По данным Яндекса они составляют 8 баллов.

Наибольшие проблемы с движением наблюдаются в Советском районе Красноярска – на улицах Водопьянова, Авиаторов, 9 мая, Молокова и проспекте Комсомольский. Также сложности у автолюбителей, которые находятся на правобережье. В частности, серьезные проблемы наблюдаются на Красноярском рабочем, Семафорной и Ярыгинском проезде (выезд с микрорайона «Белые росы»).

Напомним, в конце января в Красноярске выпало значительное количество осадков. Дорожные службы чистили проезжую часть и тротуары в круглосуточном режиме. Ранее сообщалось, что дорожные службы вновь переходят на усиленный режим работы.  

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