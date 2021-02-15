15 февраля
Красноярск
погода -22 °C
73.94
 
€ 89.61
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Дорожные службы всю неделю планируют работать в усиленном режиме

Главная Общество
Красноярск
09:59 15 Февраля 2021
красноярск, снег, уборка, в красноярском крае, в красноярске, снегопад, администрация, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Из-за надвигающегося снегопада дорожные службы в Красноярске готовятся работать в усиленном режиме. Синоптики прогнозируют обильные осадки, в том числе мокрый снег, 15 и 17 февраля. Зная о прогнозе заранее, коммунальные службы в выходные готовили технику – выполняли мелкий ремонт, поэтому снегоуборочных машин на дорогах было не много. Рабочим тоже дали отдохнуть после авральной работы в первую декаду февраля.

«Как и в предыдущие дни, на период снегопада будет привлекаться спецтехника сторонних предприятий. Все намеченные работы по уборке улиц по-прежнему будут выполняться. На сегодня основными направлениями для усилий дорожников остаются расчистка тротуаров, пешеходных переходов, лестниц, остановочных пунктов, устранение гололеда механическим путем и с помощью песка. Продолжается работа техники по вывозу снега, прометанию и подсыпке дорог», - сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Пока основные магистрали относительно чистые, дорожные службы работают на второстепенных улицах и расчищают подъезды к школам, детским садам, поликлиникам и больницам. В мэрии призывают автомобилистов во время снегопада не парковать машины там, где они мешают работе дорожной техники.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Начавшаяся рабочая неделя будет шестидневной

Начавшаяся рабочая неделя будет шестидневной

15 Февраля 2021 г.
Об этом напомнили в Роструде
Новости Красноярска: В Красноярске закрыт проезд в районе памятника «Воинам-интернационалистам»

В Красноярске закрыт проезд в районе памятника «Воинам-интернационалистам»

15 Февраля 2021 г.
Ограничение будет действовать сегодня, 15 февраля, c 09:00
Новости Красноярска: На этой неделе в Красноярске потеплеет до +1 градуса

На этой неделе в Красноярске потеплеет до +1 градуса

15 Февраля 2021 г.
Самыми теплыми днями будут вторник и среда
Новости Красноярска: Эвенкийский поселок Суринда возьмут за образец

Эвенкийский поселок Суринда возьмут за образец

13 Февраля 2021 г.
Программа его преобразования рассчитана до 2024 года
Новости Красноярска: На Пограничников крупный пожар. Его оперативно локализовали

На Пограничников крупный пожар. Его оперативно локализовали

12 Февраля 2021 г.
По сообщениям спасателей горит склад ГСМ
Новости Красноярска: В Красноярске проходит голосование за присвоение городу звания «Город трудовой доблести»

В Красноярске проходит голосование за присвоение городу звания «Город трудовой доблести»

12 Февраля 2021 г.
Поддержать город можно в интернете и торговых центрах.
Новости компаний
12/02
Губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с экологическими проектами Красноярского цементного завода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 28 февраля состоится благотворительный концерт «Голос души»

28 февраля состоится благотворительный концерт «Голос души»

12 Февраля 2021 г.
Мероприятие состоится в БКЗ
Новости Красноярска: Игорный клуб выявили в Красноярске

Игорный клуб выявили в Красноярске

13 Февраля 2021 г.
Его организаторы установили 39 автоматов
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс посетил хоккейное противостояние «Енисей» – «Динамо»

Губернатор Александр Усс посетил хоккейное противостояние «Енисей» – «Динамо»

15 Февраля 2021 г.
На матч пришли 2,5 тысячи зрителей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru