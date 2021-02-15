Дорожные службы всю неделю планируют работать в усиленном режиме

Из-за надвигающегося снегопада дорожные службы в Красноярске готовятся работать в усиленном режиме. Синоптики прогнозируют обильные осадки, в том числе мокрый снег, 15 и 17 февраля. Зная о прогнозе заранее, коммунальные службы в выходные готовили технику – выполняли мелкий ремонт, поэтому снегоуборочных машин на дорогах было не много. Рабочим тоже дали отдохнуть после авральной работы в первую декаду февраля.

«Как и в предыдущие дни, на период снегопада будет привлекаться спецтехника сторонних предприятий. Все намеченные работы по уборке улиц по-прежнему будут выполняться. На сегодня основными направлениями для усилий дорожников остаются расчистка тротуаров, пешеходных переходов, лестниц, остановочных пунктов, устранение гололеда механическим путем и с помощью песка. Продолжается работа техники по вывозу снега, прометанию и подсыпке дорог», - сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Пока основные магистрали относительно чистые, дорожные службы работают на второстепенных улицах и расчищают подъезды к школам, детским садам, поликлиникам и больницам. В мэрии призывают автомобилистов во время снегопада не парковать машины там, где они мешают работе дорожной техники.