Городские власти призвали предпринимателей подключиться к расчистке тротуаров

Городские власти призвали предпринимателей подключиться к работе по расчистке территорий от снега и льда. Сегодня руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман проверил, как управляющие компании и ТСЖ справляются с уборкой дворов от снега.

В городской администрации назвали образцовые дворы – это территории многоэтажек по улицам Фруктовая и Ботаническая. Недобросовестно проделали работу по расчистке дворов управляющие компании на улицах Попова, Баумана, Новая Заря, Гусарова, Спартаковцев. Там кучи снега оставили на газонах, а должны были вывезти на полигоны. Детские площадки от снега не расчистили. Кроме того, красноярцы массово жалуются на не чищенные тротуары. В мэрии ранее заявили, что уделят этой проблеме особое внимание. К расчистке пешеходных дорожек призвали присоединиться и предпринимателей.