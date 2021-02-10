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Городские власти призвали предпринимателей подключиться к расчистке тротуаров

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Красноярск
16:30 10 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Городские власти призвали предпринимателей подключиться к работе по расчистке территорий от снега и льда. Сегодня руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман проверил, как управляющие компании и ТСЖ справляются с уборкой дворов от снега.

В городской администрации назвали образцовые дворы – это территории многоэтажек по улицам Фруктовая и Ботаническая. Недобросовестно проделали работу по расчистке дворов управляющие компании на улицах Попова, Баумана, Новая Заря, Гусарова, Спартаковцев. Там кучи снега оставили на газонах, а должны были вывезти на полигоны. Детские площадки от снега не расчистили. Кроме того, красноярцы массово жалуются на не чищенные тротуары. В мэрии ранее заявили, что уделят этой проблеме особое внимание. К расчистке пешеходных дорожек призвали присоединиться и предпринимателей.

«В городе сложилась напряженная ситуация по очистке улиц от снега. Администрация города направила на уборку все имеющиеся силы и средства. Просим оказать помощь все организации, которые ведут свою деятельность на территории района, в очистке от снега и льда прилегающих территорий, тротуаров», - отметил руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман.

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