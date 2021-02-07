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В мэрии приняли решение перекрывать улицы для уборки снега

Главная Общество
Красноярск
11:04 7 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В мэрии краевой столицы подвели итоги уборки дорог от снега. Промежуточные данные представлены круглосуточным оперативным штабом, который создал Сергей Еремин.

Так, треть из 95 улиц, где велась уборка, уже убраны и постоянно увеличивается количество снегоуборочной техники – ежесуточно на работы выходит около 450 машин. Было вывезено почти 12 тысяч кубометров снега.

Кроме того, принято решение перекрывать ряд улиц для уборки осадков.

«Так как припаркованные машины мешают убирать снег по всей ширине проезжей части, принято решение совместно с ГИБДД перекрывать некоторые улицы для уборки снега», — рассказали в администрации.

Однако в настоящее время неизвестно, где именно будут дорожные ограничения.  

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