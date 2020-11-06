В краевом центре проверили ТРЦ

В Красноярске прошли рейды в торговых и торгово-развлекательных центрах.

Как рассказали в городской администрации, сотрудники полиции вместе со службой городовых и чиновниками районных администраций проверили исполнение губернаторского указа по противодействию COVID-19.

Так, 4 ноября в вечернее время был проверен 21 торговый объект и практически в каждом комплексе были выявлены нарушения. В частности на территории ТЦ находились несовершеннолетние дети без сопровождения взрослых, а также функционировал бесплатный Wi-Fi. Собственники торговых площадей незамедлительно устранили нарушения: отключили беспроводную сеть, а сотрудники безопасности торговых центров вывели детей за пределы помещений.

«Эпидемиологическая обстановка очень тяжелая, поэтому нужно ответственно подходить к вопросу безопасности и собственной, и окружающих. Многие арендаторы в крупных торговых центрах с пониманием относятся к существующим требованиям. Напомню, что за невыполнение превентивных мер, обозначенных в указе, предпринимателям грозит штраф до 300 тысяч рублей, - рассказал руководитель службы городовых Андрей Бяков.

Напомним, с 3 ноября вступили в силу новые ограничительные меры в соответствии с губернаторским указом о противодействии дальнейшему распространению COVID-19.

Ранее собственник кафе в Октябрьском районе получил крупный штраф за работу после 23:00. Некоторые бары объявили о приостановке своей работы.

Фото: admkrsk.ru