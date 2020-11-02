С завтрашнего дня будут запрещены торжества в кафе и ресторанах

Александр Усс внес изменения в губернаторский указ «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции».

Так, с завтрашнего дня в заведениях общепита будут запрещено проводить торжества – свадьбы и юбилеи. Все заведения должны строго соблюдать ранее принятые правила – не менее 1,5 метров между столами.

Кроме того, теперь все массовые спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Спортивные объекты краевого и муниципального уровня также временно не предоставляют услуги населению, но работа спортивных секций будет продолжаться при соблюдении необходимых профилактических требований.

Также с завтрашнего дня дети до 14 лет не могут находиться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых, также в ТРЦ прекращается раздача бесплатного wi-fi. Все жители региона должны носить маски не только в общественных местах, но в подъездах жилых многоквартирных домов и на автомобильных стоянках.

Фото: admkrsk.ru