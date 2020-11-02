2 ноября
Красноярск
погода +5 °C
79.33
 
€ 92.63
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

С завтрашнего дня будут запрещены торжества в кафе и ресторанах

Главная Здоровье
Красноярск
12:10 2 Ноября 2020
вирус, эпидемия, центр, торговый, спорт, ресторан, кафе, ограничения, губернатор, красноярск, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Александр Усс внес изменения в губернаторский указ «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции».

Так, с завтрашнего дня в заведениях общепита будут запрещено проводить торжества – свадьбы и юбилеи. Все заведения должны строго соблюдать ранее принятые правила – не менее 1,5 метров между столами.

Кроме того, теперь все массовые спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Спортивные объекты краевого и муниципального уровня также временно не предоставляют услуги населению, но работа спортивных секций будет продолжаться при соблюдении необходимых профилактических требований.

Также с завтрашнего дня дети до 14 лет не могут находиться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых, также в ТРЦ прекращается раздача бесплатного wi-fi. Все жители региона должны носить маски не только в общественных местах, но в подъездах жилых многоквартирных домов и на автомобильных стоянках.   

Фото: admkrsk.ru

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае почти 300 новых случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае почти 300 новых случаев заражения COVID-19

2 Ноября 2020 г.
Количество заболевших за сутки бьет рекорды
Новости Красноярска: В Красноярске добровольцы проходят повторную вакцинацию от COVID-19

В Красноярске добровольцы проходят повторную вакцинацию от COVID-19

2 Ноября 2020 г.
Прививку ставят 42-м пациентам
Новости Красноярска: Красноярский край прирос еще почти на 300 заразившихся коронавирусом

Красноярский край прирос еще почти на 300 заразившихся коронавирусом

1 Ноября 2020 г.
Из них в Красноярске – 74
Новости Красноярска: В регионе 293 новых случая заражения коронавирусом

В регионе 293 новых случая заражения коронавирусом

31 Октября 2020 г.
Количество заболевших по-прежнему превышает количество выздоровевших
Новости Красноярска: В Красноярском крае 292 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

В Красноярском крае 292 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

30 Октября 2020 г.
Количество выздоровевших вновь меньше заболевших
Новости Красноярска: В Ачинске скончалась педагог школы №15

В Ачинске скончалась педагог школы №15

30 Октября 2020 г.
Женщина умерла от осложнений, вызванных коронавирусом
Новости компаний
30/10
«Ростелеком» в 10 раз увеличил пропускную способность сети для жителей Шарыпово Красноярского края
29/10
В СФУ пройдут Дни открытых дверей в онлайн-режиме
29/10
«Ростелеком» построил 3 базовых станции сотовой связи для жителей удаленных районов Красноярского края
28/10
Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию AI Journey Junior для школьников
28/10
Красноярцы все больше играют онлайн и возвращаются на «удаленку»
27/10
Утверждены новые даты проведения Artificial Intelligence Journey — 3–5 декабря 2020 года
27/10
«Умные» счетчики против воровства электроэнергии в частном секторе Лалетино и Пашенного
27/10
Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Кирилл Набутов: «Красноярск — одна из столиц свободного российского телевидения»

Кирилл Набутов: «Красноярск — одна из столиц свободного российского телевидения»

2 Ноября 2020 г.
О судьбах страны, красноярском телевидении и отечественном футболе
Новости Красноярска: Сибирский федеральный университет поднялся в двух рейтингах THE Subject

Сибирский федеральный университет поднялся в двух рейтингах THE Subject

2 Ноября 2020 г.
Рост случился по физическим и инженерным наукам
Новости Красноярска: Энергообъекты РусГидро готовы к работе в зимний период

Энергообъекты РусГидро готовы к работе в зимний период

2 Ноября 2020 г.
РусГидро обеспечивает надежную работу энергообъектов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru