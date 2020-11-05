Кафе в Октябрьском районе Красноярска оштрафуют за работу после 23:00

Специалисты администрации Октябрьского района проверили работу кафе после 23:00. По указу губернатора с 3 ноября весь общепит в ночное время должен быть закрыт. Инспекторы прошли по 17 заведениям, после 23:00 работало только одно - кафе «Гриль-парк». Теперь владельцу грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

«Проверки показали, что практически все заведения в Октябрьском районе после 23:00 закрыты, но мы будем проверять их и впредь, особенно в выходные дни», - отметил глава Октябрьского района Геннадий Гартман.

Также для заведений общепита введен запрет на проведение торжеств - в том числе свадеб и юбилеев. Столики должны стоят на расстоянии не менее полутора метров, а гости должны находиться в масках.

Фото: 2ГИС