Бары в Красноярске приостанавливают работу из-за новых коронавирусных ограничений

Красноярские бары предупреждают гостей о временных каникулах из-за запрета губернатора на работу после 23:00. Первые пять заведений уже сообщили в соцсетях, что закрыты на неопределенный срок, пишет сайт «Город Прима».

В числе замороженных проектов ФЛЭТ, Harley`s, «Че Почем Бар» на пр. Мира, The MODS bar. Дрыга-бар «Лошадка» в пятницу, 7 ноября, устроит для гостей прощальную вечеринку с музыкой из 90-х.

Пока все заведения планируют возобновить работу после снятия ограничений.

Напомним, что за нарушение запрета на работу после 23:00 заведениям общепита грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей. Представители администрации, Роспотребнадзора и полиции регулярно проводят проверки.

Фото: vk.com/hozyaintaigi_krsk