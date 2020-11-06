6 ноября
Красноярск
погода -3 °C
78.46
 
€ 92.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Бары в Красноярске приостанавливают работу из-за новых коронавирусных ограничений

Главная Общество
Красноярск
10:00 6 Ноября 2020
в красноярске, общество, ресторан, ресторанный_бизнес, ограничения, бизнес, вирус, эпидемия, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярские бары предупреждают гостей о временных каникулах из-за запрета губернатора на работу после 23:00. Первые пять заведений уже сообщили в соцсетях, что закрыты на неопределенный срок, пишет сайт «Город Прима».

В числе замороженных проектов ФЛЭТ, Harley`s, «Че Почем Бар» на пр. Мира, The MODS bar. Дрыга-бар «Лошадка» в пятницу, 7 ноября, устроит для гостей прощальную вечеринку с музыкой из 90-х.

Пока все заведения планируют возобновить работу после снятия ограничений.

Напомним, что за нарушение запрета на работу после 23:00 заведениям общепита грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей. Представители администрации, Роспотребнадзора и полиции регулярно проводят проверки.

Фото: vk.com/hozyaintaigi_krsk

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Совет Федерации будет контролировать в «жестком режиме» исполнение Постановления о социально-экономическом развитии Норильска

Совет Федерации будет контролировать в «жестком режиме» исполнение Постановления о социально-экономическом развитии Норильска

6 Ноября 2020 г.
Документ принят
Новости Красноярска: В Казачинском районе задержали пьяного подростка за рулем

В Казачинском районе задержали пьяного подростка за рулем

6 Ноября 2020 г.
Молодой человек катался на «Запорожце»
Новости Красноярска: В воскресенье в Красноярске потеплеет до +8 градусов

В воскресенье в Красноярске потеплеет до +8 градусов

6 Ноября 2020 г.
Пока продолжается снегопад
Новости Красноярска: В субботу в Красноярске пройдет донорская акция

В субботу в Красноярске пройдет донорская акция

5 Ноября 2020 г.
Доноров ждут в волонтерском центре «Доброе дело»
Новости Красноярска: Минэкологии подозревает в загрязнении рек Мана и Мина предприятия по добыче рассыпного золота

Минэкологии подозревает в загрязнении рек Мана и Мина предприятия по добыче рассыпного золота

5 Ноября 2020 г.
Отобраны пробы воды
Новости Красноярска: Кафе в Октябрьском районе Красноярска оштрафуют за работу после 23:00

Кафе в Октябрьском районе Красноярска оштрафуют за работу после 23:00

5 Ноября 2020 г.
Штраф от 100 до 300 тысяч рублей
Новости компаний
06/11
Почта России продлила акцию по бесплатной доставке экспортных посылок
05/11
В СФУ появятся онлайн-курсы по управлению рисками при инвестировании
05/11
Зелёный день от Cбера: 20%-й дисконт на квартиры, уникальная цена на СберПрайм, сотни товаров и услуг со скидкой до 70%
05/11
«Ростелеком» наградил отличников Тотального диктанта – 2020 в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Совете Федерации утвердили постановление по итогам поездки сенаторов в Норильск

В Совете Федерации утвердили постановление по итогам поездки сенаторов в Норильск

4 Ноября 2020 г.
В «Норникеле» документ считают «сбалансированным и конструктивным»
Новости Красноярска: На «Торгашинском» месторождении начинаются взрывные работы

На «Торгашинском» месторождении начинаются взрывные работы

6 Ноября 2020 г.
Работы будут вестись с 13:00 до 16:00
Новости Красноярска: В крае 308 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

В крае 308 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

4 Ноября 2020 г.
Темп прироста – 1,1%
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru