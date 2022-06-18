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В Канске нашли тело утонувшей 11-летней девочки

Главная Происшествия
Красноярск
19:58 18 Июня 2022
канск, происшествия, дети, погибшие
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Тело утонувшей 11-летней девочки нашли сегодня, 18 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале "Служба спасения Красноярского края".

"Сегодня в 18:55 на реке Кан была обнаружена девочка, утонувшая 14 июня. Передана сотрудникам МВД для опознания", - говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 14 июня. 11-летняя школьница купалась в районе Ремзавода, не справилась с течением и утонула. 

Тело погибшего ребенка водолазы искали четырые дня. Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что с начала купального сезона в Красноярском крае утонули трое несовершеннолетних.  

Фото:©Агентство ГО и ЧС по Красноярскому краю

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