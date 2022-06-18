В Канске нашли тело утонувшей 11-летней девочки

Тело утонувшей 11-летней девочки нашли сегодня, 18 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале "Служба спасения Красноярского края".

"Сегодня в 18:55 на реке Кан была обнаружена девочка, утонувшая 14 июня. Передана сотрудникам МВД для опознания", - говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 14 июня. 11-летняя школьница купалась в районе Ремзавода, не справилась с течением и утонула.

Тело погибшего ребенка водолазы искали четырые дня. Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что с начала купального сезона в Красноярском крае утонули трое несовершеннолетних.

Фото:©Агентство ГО и ЧС по Красноярскому краю