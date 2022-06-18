Трое детей утонули в Красноярском крае с начала июня

В ГУ МЧС по Красноярскому краю напоминают, что только с начала купального сезона в регионе произошло три несчастных случая, когда при купании погибли дети.

- 13 июня на острове Татышев утонул 15-летний подросток, в Ачинске погиб 12-летний мальчик и что 11-летняя девочка утонула в реке в Канске. Во всех случаях дети находились в воде без просмотра взрослых, - отмечает специалист пресс-службы Евгений Корочевский ГУ МЧС по Красноярскому краю. - Каждый такой факт - это не только прерванная детская жизнь, это трагедия целой семьи. Не оставляйте детей вблизи водоемов без присмотра, объясните, что река куда опаснее, чем кажется на первый взгляд.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что в Красноярском крае водолазы уже четвертые сутки ищут тело утонувшей в реке Кан 11-летнй школьницы.

Фото:©ГСУ СК по Красноярскому краю