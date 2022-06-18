Четвёртые сутки водолазы ищут тело утонувшей в реке Кан 11-летней девочки

Тело утонувшей 11-летней девочки уже четвертые сутки ищут специалисты КГКУ «Спасатель». Трагедия произошла 14 июня в районе поселка Ремзавод в Канске. Школьница купалась в реке, в какой-то момент не смогла справиться с течением, которое унесло её от береговой линии.

За время поисков ребенка водолазы восемь раз спускались на дно реки. Они обследовали 7 тысяч метров квадратных дна, эхолот - 11 тысяч кв м.

В Ачинске продолжаются поиски утонувшего на реке Чулым в Ачинске мальчика. Обследовано 37 км береговой линии и 3 тысячи метров квадратных дна, которое обследовали эхолотом.

Фото: ©Агентство ГО и ЧС Красноярского края