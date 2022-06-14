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В Красноярском крае утонула 11-летняя девочка

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Красноярск
17:59 14 Июня 2022
в красноярском крае, канск, общество, происшествия, дети
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В Канском районе Красноярского края утонула 11-летняя девочка.

По информации полиции Красноярского края, 14 июня в дежурную часть МО МВД России «Канский» около 17:00 поступило сообщение от местной жительницы о том, что в районе поселка Ремзавод в реке Кан утонула 11-летняя девочка. 

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Сотрудники правоохранительных органов вместе со спасателями устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, что накануне на протоке в районе острова Татышев в Красноярске утонул подросток 15-ти лет. Утонувший мальчик вместе с двумя друзьями пытался переплыть протоку и не рассчитал силы.

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