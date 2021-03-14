«Енисей» вышел в финал чемпионата России

Несколько минут назад на стадионе «Енисей» завершился третий матч полуфинальной серии чемпионата России. Красноярцы были сильнее своих оппонентов из хабаровского «СКА-Нефтяника» со счетом 6:2.

В составе красноярцев забитыми мячами отличились Олег Толстихин, а также лидеры атак Максим Ишкельдин, Алмаз Миргазов и Сергей Ломанов, который записал на свой счет голевой хет-трик.

Впереди у красноярцев главный матч сезона – финал, который состоится в следующее воскресенье, 21 марта. Место проведения определится на этой неделе.

В финальном матче встретятся красноярский «Енисей» и московское «Динамо».

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали о планах краевых властей подать заявку на проведение финального матча. Затем краевой министр спорта подтвердил журналистам это намерение. Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник в интервью высоко оценил шансы Красноярска на получения права проведения главного матча сезона.

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Дирекцией по организации и проведению соревнований федерации только что подтверждено, что финальный матч пройдет в Красноярске в воскресенье, 21 марта. О времени начала матч будет сообщено дополнительно.