В Красноярке может пройти финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом

Федерация хоккея с мячом России объявила конкурс на право проведения финального матч национального чемпионата.

Согласно календарю соревнований матч состоится 21 марта.

В документе о конкурсе прописано два основных критерия – заявка на проведение матча должна быть подписана «руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации», а также наличие в городе стадиона, который бы отвечал всем необходимым требованиям.

Заявки принимаются до 26 февраля.

Отметим, что у Красноярска в случае подачи заявки сохраняются высокие шансы на проведение главного матча в сезоне. По данным Sibnovosti.ru решение о подаче заявки будет приниматься на уровне губернатора и правительства края в ближайшее время.

Напомним, в минувшую субботу глава региона Александр Усс посетил матч хоккейного «Енисея» с московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу красноярцев.