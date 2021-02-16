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В Красноярке может пройти финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом

Главная Общество
Красноярск
13:00 16 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Федерация хоккея с мячом России объявила конкурс на право проведения финального матч национального чемпионата.

Согласно календарю соревнований матч состоится 21 марта.

В документе о конкурсе прописано два основных критерия – заявка на проведение матча должна быть подписана «руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации», а также наличие в городе стадиона, который бы отвечал всем необходимым требованиям.

Заявки принимаются до 26 февраля.

Отметим, что у Красноярска в случае подачи заявки сохраняются высокие шансы на проведение главного матча в сезоне. По данным Sibnovosti.ru решение о подаче заявки будет приниматься на уровне губернатора и правительства края в ближайшее время.

Напомним, в минувшую субботу глава региона Александр Усс посетил матч хоккейного «Енисея» с московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу красноярцев.  

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