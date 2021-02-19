Борис Скрынник: «Перспективы Красноярска хорошие»

Президент федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник в беседе с корреспондентом Sibnovosti.ru поделился мнением о заявке Красноярска на получения права проведения финального матча чемпионата России.

«Конкурс проходит согласно регламенту. Перспективы Красноярска хорошие, потому что шикарнейший стадион, неплохо выступающая команда. Всё зависит от вас, а не от нас», – рассказал Скрынник

Отметим, что по календарю соревнований финальный матч запланирован на 21 марта.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали о намерениях краевых заявиться на соответствующий конкурс, после чего министр спорта региона Павел Ростовцев подтвердил журналистам, что Красноярск отправил свою заявку.

В 2019 году глава региона Александр Усс отправил благодарственную телеграмму Борису Скрыннику за успешное проведение хоккейного турнира на Всемирной зимней Универсиады.