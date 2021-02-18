18 февраля
Красноярск
погода -11 °C
73.77
 
€ 89.08
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярск подал заявку на финальный матч по хоккею с мячом

Главная Общество
Красноярск
10:37 18 Февраля 2021
в красноярске, в красноярском крае, красноярск, спорт, хоккей с мячом, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Красноярск, как и предполагали ранее Sibnovosti.ru, будет претендовать на проведение главного матча сезона в российском хоккее с мячом – финальной игре национального чемпионата. Об этом рассказал краевой министр спорта Павел Ростовцев в эфире радио «Комсомольская правда»

«Мы подали заявку на проведение финального матча чемпионата России по хоккею с мячом. Вчера мною было подписано соответствующее письмо и направлено в национальную федерацию. Остается надеяться на положительный ответ федерации и то, что наш «Енисей» доберется до финала», – сообщил министр

Напомним, финал запланирован на 21 марта. Заявки принимаются до 26 февраля.

В настоящее время «Енисей» находится на 2-м месте в турнирной таблице Суперлиги, отставая от московского «Динамо» на 1 очко. До конца регулярного чемпионата команды проведут по 3 игры. После чего начнутся игры плей-офф. 

  

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Директор школы в Енисейске присвоила почти полмиллиона рублей

Директор школы в Енисейске присвоила почти полмиллиона рублей

18 Февраля 2021 г.
Фиктивное трудоустройство – часто встречающееся явление в бюджетной сфере
Новости Красноярска: Волонтерская деятельность парка «Ергаки» стала одной из лучших в стране

Волонтерская деятельность парка «Ергаки» стала одной из лучших в стране

18 Февраля 2021 г.
Волонтерские мероприятия реализуют там уже 13 лет
Новости Красноярска: Красноярец «накатал» 117 штрафов

Красноярец «накатал» 117 штрафов

18 Февраля 2021 г.
Ему нужно заплатить 55 тысяч рублей

Хоккеисты «Енисея» продолжают победную поступь

18 Февраля 2021 г.
Красноярцы преследуют московское «Динамо»
Новости Красноярска: «КрасАвиа» выполнила первый рейс в Эвенкию на самолете АТР 72

«КрасАвиа» выполнила первый рейс в Эвенкию на самолете АТР 72

18 Февраля 2021 г.
Это важно, чтобы летом северяне могли улететь на отдых
Новости Красноярска: В Курагинском районе восстановили движение поездов

В Курагинском районе восстановили движение поездов

18 Февраля 2021 г.
Об этом сообщили в КрасЖД
Новости компаний
18/02
ЦРКК обеспечил коммунальными сетями новый детский сад в поселке Березовка
16/02
СГК представила план работ на теплосетях Красноярска в 2021 году
15/02
Сбер провел телемост по инвестициям для 2 тысяч сибирских студентов
12/02
Губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с экологическими проектами Красноярского цементного завода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мошенники активизировались в мобильной сети и в интернете

Мошенники активизировались в мобильной сети и в интернете

18 Февраля 2021 г.
В краевой столице выросло количество мошенничеств
Новости Красноярска: Эвенкийский поселок Суринда возьмут за образец

Эвенкийский поселок Суринда возьмут за образец

13 Февраля 2021 г.
Программа его преобразования рассчитана до 2024 года
Новости Красноярска: Футболисты «Енисея» разгромили «Туапсе» на сборах в Сочи

Футболисты «Енисея» разгромили «Туапсе» на сборах в Сочи

13 Февраля 2021 г.
Следующий соперник - «Динамо-Минск»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru