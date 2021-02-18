Красноярск подал заявку на финальный матч по хоккею с мячом

Красноярск, как и предполагали ранее Sibnovosti.ru, будет претендовать на проведение главного матча сезона в российском хоккее с мячом – финальной игре национального чемпионата. Об этом рассказал краевой министр спорта Павел Ростовцев в эфире радио «Комсомольская правда»

«Мы подали заявку на проведение финального матча чемпионата России по хоккею с мячом. Вчера мною было подписано соответствующее письмо и направлено в национальную федерацию. Остается надеяться на положительный ответ федерации и то, что наш «Енисей» доберется до финала», – сообщил министр

Напомним, финал запланирован на 21 марта. Заявки принимаются до 26 февраля.

В настоящее время «Енисей» находится на 2-м месте в турнирной таблице Суперлиги, отставая от московского «Динамо» на 1 очко. До конца регулярного чемпионата команды проведут по 3 игры. После чего начнутся игры плей-офф.