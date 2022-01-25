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В администрации Красноярска опровергли информацию об оставленной в классе во время эвакуации девочке-инвалиде

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Красноярск
19:45 25 Января 2022
красноярск, эвакуация
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В администрации Красноярска опровергли информацию о том, что в ходе эвакуации средней общеобразовательной школы № 2 в классе забыли девочку-инвалида.

Всю прошлую неделю специалисты управления образования города изучали объяснительные, предоставленные сотрудниками школы, и записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что во время эвакуации со школьницей были два работника школы, в том числе и социальный педагог. Они сопровождали девочку и помогли ей одеться. В холле первого этажа ребенка передали маме.

Напомним, что эвакуации школ из-за сообщений о минировании прошли по всему Красноярскому краю. Неизвестный рассылал на электронную почту образовательных учреждений сообщение о взрывном устройстве и требовал 2 млн. евро. Учебный процесс нарушался постоянными эвакуациями школьников. Все сообщения оказались ложными.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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