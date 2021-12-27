В Красноярске одна из школьниц едва не стала жертвой морозов из-за эвакуации из школы

24 декабря в Красноярске эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании. В одной из школ Кировского района детей отправили по домам, не дав забрать портфели.

В итоге одна из школьниц чуть не стала жертвой морозов: её пришлось греться в супермаркете. Ключи от дома ученицы и телефон остались в рюкзаке, а родители были на работе.

Один из очевидцев довёл девочку до школы, где потребовал вызвать завуча.

«Я был поражён её наглостью и грубостью. У меня один вопрос возник: это у нас так эвакуация проходит – безответственно, халатно и с рисками для здоровья и жизни детей? Взять и выгнать на улицу в мороз… Жесть какая-то», - написал красноярец.

Полиции начала провести проверку в отношении руководства школы.

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