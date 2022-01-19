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Школы и детские сады эвакуируют по всему Красноярскому краю

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Красноярск
11:40 19 Января 2022
красноярск, эвакуация, телефоны, хулиган
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По данным на 11:40 эвакуации идут по всему Красноярскому краю. Так, сообщения поступают из Железногорска и Норильска. Также школы эвакуировали в селе Новая Солянка Рыбинского района, в посёлках Балахта, Минино, Дрокино и в Козульке.

В самом Красноярске эвакуированы все детские сады. Кроме того, людей выводят из здания автовокзала.

Правительство Красноярского края объявило, что больше эвакуации в красноярских школах и религиозных учреждениях проводится не будут. С 18 января все школы взяты под охрану Росгвардии, а религиозные учреждения проверены в связи с Крещением и охраняются полицией.

Напомним, что в краевой столице уже несколько дней подряд происходит эвакуация учеников школ. Неизвестный рассылает на электронную почту образовательных учреждений сообщение о минировании и требует за прекращение 2 млн. евро. Учебный процесс нарушается постоянными эвакуациями школьников. Все сообщения, по данным на 18 января, оказались ложными.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

 

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