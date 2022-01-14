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В Красноярске вновь эвакуируют школы

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Красноярск
10:45 14 Января 2022
красноярск, эвакуация
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В Красноярске продолжаются эвакуации школ. По информации от gornovosti.ru, телефонные хулиганы сообщили о минировании школ № 8, 79, 143, 147, 149 и 157, лицее № 11, а также СибГУ и детского сада №144. В управлении образования города информацию подтвердили.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Школы массово эвакуируют второй день подряд. 13 января сообщения поступали из всех районов города. По словам родителей, детей отправили по домам.

Жителей края в таких случаях просят не проявлять беспокойства и выполнять законные требования правоохранительных органов.

Фото: © Фото: © РИА Новости Наталья / Селиверстова

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