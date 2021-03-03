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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении скандального застройщика

Главная Общество
Красноярск
12:10 3 Марта 2021
красноярск, в красноярске, в красноярском крае, прокуратура, следствие, следователи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокуратура краевого центра выдала обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя двух строительных компаний – «Сибстройинвест» и «Имхотеп». 53-летнего руководителя обвиняют в злоупотреблении полномочиями и максимальное наказание за инкриминируемое деяние – 10 лет лишения свободы.  

По версии следователей, руководитель заключал договоры долевого участия в строительстве двух домов – на улице Грунтовая и проспекте Металлургов. Тем не менее, подозреваемый не выполнил свои обязательства, а полученные деньги использовал не по целевому назначению.

В прокуратуре сообщили подробности:

«В результате преступных действий пострадали 146 граждан, общая сумма причиненного им ущерба превысила 161 млн рублей. В рамках уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест». 

В ближайшее время дело будет направлено в Центральный районный суд краевого центра для рассмотрения по существу.

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