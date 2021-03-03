Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении скандального застройщика

Прокуратура краевого центра выдала обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя двух строительных компаний – «Сибстройинвест» и «Имхотеп». 53-летнего руководителя обвиняют в злоупотреблении полномочиями и максимальное наказание за инкриминируемое деяние – 10 лет лишения свободы.

По версии следователей, руководитель заключал договоры долевого участия в строительстве двух домов – на улице Грунтовая и проспекте Металлургов. Тем не менее, подозреваемый не выполнил свои обязательства, а полученные деньги использовал не по целевому назначению.

В прокуратуре сообщили подробности:

«В результате преступных действий пострадали 146 граждан, общая сумма причиненного им ущерба превысила 161 млн рублей. В рамках уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест».

В ближайшее время дело будет направлено в Центральный районный суд краевого центра для рассмотрения по существу.

Читайте также:

На бухгалтера строительной компании «Реставрация» заведено уголовное дело

На красноярского застройщика завели уголовное дело за обман 500 дольщиков

Два проблемных дома на ул. Шевченко решили достроить