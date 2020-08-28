На красноярского застройщика завели уголовное дело за обман 500 дольщиков

В Красноярске полицейские завели дело на застройщика, обманувшего людей на 834 млн рублей. От действий недобросовестного строителя пострадали 500 человек. Об этом 28 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, директор строительной фирмы привлек деньги инвесторов и подрядных организаций для строительства трех домов в Свердловском районе Красноярска.

«Используя свои полномочия, предприниматель расходовал полученные деньги на цели, не связанные со строительством объектов. По предварительным данным, более чем 500 дольщикам причинен материальный ущерб, превышающий 834 млн рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Полицейские провели обыски в компании, изъяли документы и компьютеры. Кроме того, оперативники выявили факт уклонения от уплаты налогов на сумму более 8,7 млн рублей подчиненным застройщика. Он занимает пост исполнительного директора той же компании.

Название строительной компании в полиции не уточнили. При этом в видеоролике, опубликованном на сайте МВД, обманутые дольщики рассказывают о неудачной покупке квартир в ЖК «Панорама» - застройщиком является ГК «Зодчий».

На сайте краевого Следкома говорится, что в сокрытии крупной суммы денег, предназначенной для погашения налоговой задолженности, подозревается генеральный директор ООО СК «Лидер».