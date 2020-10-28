На бухгалтера строительной компании «Реставрация» заведено уголовное дело

Продолжается расследование уголовного дела по факту обмана участников долевого строительства компании «Реставрация». Накануне стало известно, что в деле появился новый эпизод. Главного бухгалтеры фирмы обвиняют в хищении одного миллиона рублей. Правоохранители полагают, что преступление было совершено в сентябре 2018 года.

На женщину 1978 года рождения заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Строительная компания «Реставрация» была признана банкротом осенью 2018 года. Около 1 300 семей оказались обманутыми дольщиками, а недостроенными остались 10 многоквартирных домов.