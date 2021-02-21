Завтра в Норильске день траура

В Норильске завтра, 22 февраля, будет день траура. Соответствующее распоряжение подписано исполняющим обязанности главы города Михаилом Шевченко.

Во всех организациях приспустят государственные флаги, всем телекомпаниям и радиокомпаниям рекомендовано отказаться от развлекательного контента, а учреждениям культуры – от увеселительных мероприятий.

Напомним, вчера ранним утром на обогатительной фабрике произошло обрушение. В результате происшествия погибли три человека – работники компании «Норильскникельремонт».

Было возбуждено уголовное дело.