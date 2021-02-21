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Завтра в Норильске день траура

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Красноярск
12:47 21 Февраля 2021
в красноярском крае, норильск, происшествия, происшествие, траур, гибель
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В Норильске завтра, 22 февраля, будет день траура. Соответствующее распоряжение подписано исполняющим обязанности главы города Михаилом Шевченко.

Во всех организациях приспустят государственные флаги, всем телекомпаниям и радиокомпаниям рекомендовано отказаться от развлекательного контента, а учреждениям культуры – от увеселительных мероприятий.

Напомним, вчера ранним утром на обогатительной фабрике произошло обрушение. В результате происшествия погибли три человека – работники компании «Норильскникельремонт».

Было возбуждено уголовное дело

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