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В Норильске на обогатительной фабрике произошло обрушение

Главная Общество
Красноярск
09:10 20 Февраля 2021
в красноярском крае, норильск, происшествия, происшествие, здание, обрушение
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня ранним утром на Норильской обогатительной фабрике случилось происшествие. Там произошло обрушение здания пункта перегрузки руды.

В настоящее время известно, что под завалами остаются два человека – работники дробильного цеха компании "Норильскникельремонт". Ранее 4 сотрудников извлекли спасатели, один из которых получил тяжелые травмы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и других служб. Всего к ликвидации происшествия привлечено более 70 человек. Также на месте работает спецтехника – всего 15 единиц.

В настоящее время известно, что в обрушившемся здании проводились ремонтные работы. Сейчас Норильская обогатительная фабрика работает с ограничениями. Проводятся розыскные и спасательные работы.

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