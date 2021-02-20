В Норильске на обогатительной фабрике произошло обрушение

Сегодня ранним утром на Норильской обогатительной фабрике случилось происшествие. Там произошло обрушение здания пункта перегрузки руды.

В настоящее время известно, что под завалами остаются два человека – работники дробильного цеха компании "Норильскникельремонт". Ранее 4 сотрудников извлекли спасатели, один из которых получил тяжелые травмы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и других служб. Всего к ликвидации происшествия привлечено более 70 человек. Также на месте работает спецтехника – всего 15 единиц.

В настоящее время известно, что в обрушившемся здании проводились ремонтные работы. Сейчас Норильская обогатительная фабрика работает с ограничениями. Проводятся розыскные и спасательные работы.