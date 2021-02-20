По факту обрушения крыши в Норильске возбуждено уголовное дело

Прокуратура города Норильска возбудила уголовное дело по факту происшествия на обогатительной фабрике.

Напомним, инцидент случился сегодня утром. В дробильном цехе Норильской обогатительной фабрики обвалилась крыша. В результате происшествия погиб один человек и еще пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по 216 статье УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Расследование дела находится на личном контроле краевого прокурора.

В настоящее время спасатели продолжают поиски двух рабочих.