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По факту обрушения крыши в Норильске возбуждено уголовное дело

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Красноярск
11:36 20 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Прокуратура города Норильска возбудила уголовное дело по факту происшествия на обогатительной фабрике.

Напомним, инцидент случился сегодня утром. В дробильном цехе Норильской обогатительной фабрики обвалилась крыша. В результате происшествия погиб один человек и еще пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по 216 статье УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Расследование дела находится на личном контроле краевого прокурора. 

В настоящее время спасатели продолжают поиски двух рабочих.

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