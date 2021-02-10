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В Следственном комитете подтвердили арест депутата Козина

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Красноярск
17:02 10 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия подтвердили информацию источника Sibnovosti.ru, что депутат Заксобрания края Евгений Козин задержан правоохранительными органами.

По версии следствия, Козин являлся посредником при передаче взятки бывшему заместителю руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Ирины Тюриной.

«По предварительной версии следствия в начале 2019 года Тюрина  предложила двум своим знакомым, которые в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности за посредничество при получении ею взяток, подыскать арендатора для нескольких нежилых  помещений, расположенных на улице Мичурина краевого центра, пообещав сумму взятки за свои услуги назвать позднее. Один из посредников в свою очередь с этим предложением обратился к Депутату Законодательного собрания Красноярского края Козину, который согласился и подыскал арендатора. Сумма взятки в три миллиона рублей, которую узнав о наличии потенциального арендатора озвучила Тюрина, всех устроила. В качестве еще одного посредника выступил  депутат Городского совета Иван Азаренко, который также в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за это преступление», – рассказали подробности в Следкоме.  

В ведомстве добавили, что Тюрина после получения взятки обеспечила победу фирме взяткодателя. Компания победила в объявленном аукционе и муниципальная собственность была отдана в аренду по минимальной стоимости.  

Сейчас следователи работают в депутатском кабинете Козина, а также у него дома. В ближайшее время стражи порядка будут ходатайствовать в суде о решении заключения народного избранника под стражу.  

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