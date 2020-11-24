Следственный комитет узнал о десятой взятке чиновницы Ирины Тюриной

Десятый эпизод взятки в особо крупном размере выявлен в уголовном деле заместителя руководителя Департамента муниципального имущества и земельных отношений Ирины Тюриной. По информации Следственного комитета, в июле 2019 года посредник передал чиновнице полтора миллиона рублей от предпринимателя. Деньги она потребовала за заключение договора-купли продажи муниципального помещения по минимальной цене.

«Таким образом, в период с августа 2018 года по октябрь 2019 года Ирина Тюрина получила взятки от семи лиц, через посредников, в том числе среди которых депутат Красноярского городского Совета депутатов Иван Азаренко, на общую сумму более 6 миллионов рублей», - сообщили в Следственном комитете.

Ирина Тюрина отстранена от занимаемой должности. В отношении депутата Ивана Азаренко возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве.

Фото: УФСБ по Красноярскому краю