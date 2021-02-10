В Красноярске задержан депутат Законодательного собрания Евгений Козин

В Красноярске задержали депутата Законодательного собрания края Евгения Козина. По данным источника Sibnovosti.ru, ему инкриминируют посредничество во взятке, связанное с делом бывшего заместителя руководителя Департамента муниципального имущества и земельных отношений Ирины Тюриной.

Напомним, в прошлом году в рамках уголовного дела силовики выявили десять коррупционных эпизодов, в которых фигурирует Тюрина. Ранее как посредник был задержан депутат Красноярского городского Совета депутатов Иван Азаренко.

Евгению Козину 35 лет. Он был избран депутатом краевого парламента по Рыбинскому избирательному округу от партии КПРФ. По данным сайта Заксобрания, за время работы в стенах ЗС – за четыре с половиной года – он стал автором пяти законодательных инициатив.

Добавим, что в Следственном комитете эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

Отметим, что нынешний состав Законодательного собрания является, пожалуй, одним из криминальных за всю историю.

фото: sobranie.info