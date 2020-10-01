Суд Красноярска продлил срок содержания под стражей депутату Ивану Азаренко

Накануне Железнодорожный суд Красноярска продлил до 3 декабря 2020 года меру пресечения Ивану Азаренко. Депутат Горсовета обвиняется в «посредничестве при передаче взятки», сообщили в пресс-службе краевого суда.

Напомним, народный избранник проходит по делу заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Ирины Тюриной - чиновницу обвинили в получении взяток.

По версии правоохранителей, Тюрина через посредников Азаренко и еще двух красноярцев незаконно получила 3 млн рублей от представителя компании «Крона». Деньги предназначались за обеспечение победы фирмы в аукционе на получение в аренду пяти нежилых зданий по ул. Мичурина.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, Азаренко в Горсовете представляет КПРФ и занимает должность заместителя председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.

фото: krasnoyarsk-gorsovet.ru