На правобережной набережной начали монтаж новогодней елки

На Ярыгинской набережной, в районе микрорайона «Белые Росы», начался монтаж новогодней елки. Этот атрибут появится там впервые. Однако ледового городка на обновленной набережной в этом году не будет.

Кроме того, символы нового года появятся в Солнечном, на острове Татышев, в сквере «Каменный городок», парке «Сибсталь», а также в Центральном районе краевого центра.

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали, о планах городской администрации перенести главную новогоднюю елку с Театральной площади в сквер Космонавтов.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf