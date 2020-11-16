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В Красноярске приступают к монтажу новогодних елок

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Красноярск
13:49 16 Ноября 2020
в красноярске, новый год, праздники, елка, администрация, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В краевом центре на этой неделе начнется установка новогодних елок в крупных городских скверах. Как рассказали в администрации города комплектующие завезут в сквер имени Чернышевского в Центральном районе, сквер космонавтов в Советском, сквер «Паниковка» в Свердловском, а также елки будут установлены в парке Гагарина в Железнодорожном районе и в сквере на Павлова, 21 в Кировском.   

Кроме того, в этом году впервые будет установлена елка в новом сквере в Солнечном, а также в «Каменном городке» на Щорса.

Установкой новогодних атрибутов будут отвечать муниципальные автономные учреждения «Красгорпарк» и «ЦРСП», а контроль за ходом работ будут осуществлять департамент городского хозяйства мэрии и районные администрации.

Все работы должны быть выполнены до 20 декабря.

В мэрии отметили, что все ели устанавливаются за счет городского бюджета, но они закуплены в прошлые годы.

 

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