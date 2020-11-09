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Новогодняя ёлка с Театральной площади переезжает в Советский район

Главная Общество
Красноярск
16:10 9 Ноября 2020
новый год, елка, район, праздник
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В этом году в сквер Космонавтов переезжает 46-метровая ёлка с Театральной площади. Сейчас завершается первый этап подготовительных работ - установлен фундамент для основания конструкции с 20-метровым диаметром. 80 винтовых свай останутся здесь навсегда, а после праздничных гуляний будут ждать очередного Нового года под покрытием из брусчатки.

Новогодняя ёлка с Театральной площади переезжает в Советский район

Напомним, сквер Космонавтов украшали 5 ёлок посреди ледового городка, в этом году им на смену придет одна из самых высоких елей краевого центра – вторая по высоте после главной городской ёлки на о. Татышев. Организаторы обещают, что ледовый городок будет ничем не хуже прежних, а 5 ёлок украсят площадки по всему городу, например, в парке им. 400-летия Красноярска и в новом парке мкр. Солнечный.

Новогодняя ёлка с Театральной площади переезжает в Советский район

«В городке установят горки и лабиринт, чтобы жители могли активно отдыхать и весело проводить время со своими семьями, - отметил руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев. – Площадь будет максимально функциональной для красноярцев всех возрастов, впервые сделаем две большие двускатные горки, чтобы не создавать очередей».

Новогодняя ёлка с Театральной площади переезжает в Советский район

Тема ледового городка в сквере Космонавтов звучит как «Сказ о Сибири». Ключевыми мотивами ледовой скульптуры станут бескрайние просторы, сибирские традиции и, конечно же, люди. Самой масштабной ледовой композицией будет лабиринт «Танцы Сибири», отдельные сюжеты которого соответствуют постановкам ансамбля М.С. Годенко. Одна из самых больших горок будет сделана в виде глухаря, который расправил крылья над могучими соснами и елями. А малышей порадуют горки с таёжными зверями. Ледовые скульптуры будут подсвечены изнутри и снаружи.

​В период пандемии все мероприятия на ёлках будут проводиться с учётом рекомендаций краевого управления Роспотребнадзора, а также в соответствии с актуальными на момент новогодних праздников нормативными документами Правительства Красноярского края.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска
По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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