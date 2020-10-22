Отпущенного под домашний арест Анатолия Быкова задержали вновь. Напомним, сегодня предпринимателю и экс-депутату краевого Законодательного собрания, которого подозревают в организации двойного убийства в 1994 году, изменили меру пресечения. Об этом рассказали в пресс-службе краевого суда.

«Красноярский суд изменил меру пресечения для Анатолия Быкова на домашний арест», — сообщили сегодня в Красноярском краевом суде.

Однако глобально для Быкова ничего не изменилось. Как заявил его адвокат Алексей Прохоров, подзащитный остался под стражей.

«Да, практически сразу после освобождения из СИЗО после решения суда Быкова вновь задержали возле здания изолятора и перевели в изолятор временного содержания. Говорят, что по другому уголовному делу, по какому конкретно - пока не известно», - сказал Прохоров.

В Следственном комитете так прокомментировали произошедшее:

«22 октября 2020 года. Анатолий Быков задержан в рамках расследования другого уголовного дела, ранее возбужденного в отношении него по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму), и в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, так как Быков хорошо знаком с ключевым свидетелем по уголовному делу и может оказать на него воздействие, а также в случае нахождения на свободе скрыться от органов следствия и суда», - говорится в заявлении.

По данным Sibnovosti.ru, речь в данном случае идет об убийстве исполнительного директора ООО «ВостокСибстрой» Андрея Неколова, совершенном летом 2004 года

Напомним, Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года. После чего было принято решение арестовать его на несколько месяцев. В конце августа авторитетный предприниматель подал жалобу в Верховный суд России.

фото: пресс-служба Красноярского краевого суда.