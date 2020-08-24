24 августа
Красноярск
74.42
 
€ 87.9
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков подал апелляцию в Верховный суд России

Главная Происшествия
Красноярск
16:48 24 Августа 2020
суд, красноярск, преступление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Защита красноярского бизнесмена Анатолий Быкова пытается оспорить меру пресечения в Верховном суде России. Кассационная жалоба поступила в судебную коллегию, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого.

Быков находится под арестом с 8 мая по подозрению в организации убийства двоих человек - Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Также на Быкова завели еще одно уголовное дело за «создание преступных сообществ» - банды под его предводительством орудовали на территории края, совершая тяжкие и особо тяжкие преступления.

Пока заседание по аресту Быкова в Верховном суде не назначено. Сначала судья рассмотрит материалы, а затем вынесет решение – принять или отклонить жалобу адвокатов.

Как писали Sibnovosti.ru, последняя апелляция защиты была отклонена Железнодорожным судом Красноярска – высшая инстанция оставила Быкова под арестом до 3 октября. Сторона обвинения считает, что у подсудимого есть все возможности для того, чтобы уйти от наказания. Он может оказать давление на свидетелей или вовсе скрыться в другой стране.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На севере края после гибели норильчанки под обломками крыши осудят коммунальщиков

На севере края после гибели норильчанки под обломками крыши осудят коммунальщиков

24 Августа 2020 г.
Инцидент произошел в марте 2016 года
Новости Красноярска: На ул. Матросова на ходу разгрузился многотонный самосвал

На ул. Матросова на ходу разгрузился многотонный самосвал

24 Августа 2020 г.
ЧП уже устранили
Новости Красноярска: Boeing 747-412 экстренно сел в Красноярске после срабатывания датчика задымления

Boeing 747-412 экстренно сел в Красноярске после срабатывания датчика задымления

22 Августа 2020 г.
Борт «России» летел из Хабаровска в Москву
Новости Красноярска: Бывшего вице-мэра Красноярска подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Бывшего вице-мэра Красноярска подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

22 Августа 2020 г.
В материалах дела говорится о поставках «Школьному комбинату питания»
Новости Красноярска: Красноярские депутаты-единороссы нелегально заработали 169 млн рублей на контрактах с «Роснефтью»

Красноярские депутаты-единороссы нелегально заработали 169 млн рублей на контрактах с «Роснефтью»

21 Августа 2020 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Новости Красноярска: На трассе под Красноярском насмерть разбился водитель

На трассе под Красноярском насмерть разбился водитель

21 Августа 2020 г.
На месте ДТП полицейские вручную регулируют движение
Новости компаний
21/08
Обновление Перевала на «Столбах»
20/08
В почтовых отделениях Красноярского края водители оплатили более 16 тыс. штрафов
19/08
ГК «Монолитхолдинг» ввела в эксплуатацию и заселила первый дом, построенный по эскроу-счетам
17/08
Компания АО «Сибагропромстрой» вошла в национальный проект
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: КДК РФС отказал в заявлении ФК «Енисей»

КДК РФС отказал в заявлении ФК «Енисей»

22 Августа 2020 г.
Нарушение, приведшее к травме красноярского игрока, признали незначительным
Новости Красноярска: На набережной Качи заработал спортзал под открытым небом

На набережной Качи заработал спортзал под открытым небом

21 Августа 2020 г.
Там есть специальные тренажеры для людей с ограниченными возможностями
Новости Красноярска: В Красноярском крае не снижается число заболевших коронавирусом

В Красноярском крае не снижается число заболевших коронавирусом

24 Августа 2020 г.
За суки 115 случаев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru