Красноярский бизнесмен Анатолий Быков подал апелляцию в Верховный суд России

Защита красноярского бизнесмена Анатолий Быкова пытается оспорить меру пресечения в Верховном суде России. Кассационная жалоба поступила в судебную коллегию, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого.

Быков находится под арестом с 8 мая по подозрению в организации убийства двоих человек - Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Также на Быкова завели еще одно уголовное дело за «создание преступных сообществ» - банды под его предводительством орудовали на территории края, совершая тяжкие и особо тяжкие преступления.

Пока заседание по аресту Быкова в Верховном суде не назначено. Сначала судья рассмотрит материалы, а затем вынесет решение – принять или отклонить жалобу адвокатов.

Как писали Sibnovosti.ru, последняя апелляция защиты была отклонена Железнодорожным судом Красноярска – высшая инстанция оставила Быкова под арестом до 3 октября. Сторона обвинения считает, что у подсудимого есть все возможности для того, чтобы уйти от наказания. Он может оказать давление на свидетелей или вовсе скрыться в другой стране.