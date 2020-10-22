Адвокат Быкова: «Я бы не хотел раньше времени радовать людей»

Сегодня Красноярский краевой суд изменил меру пресечения Анатолию Быкову. Экс-депутата краевого парламента отправят на домашний арест.

Адвокат Быкова Алексей Прохоров сообщил детали решения суда.

«Мы указывали на то, что сроки давности по уголовным делам, по которым обвиняют Быкова, давно истекли, что подзащитный не сможет повлиять на ход расследования данных уголовных дел, что он не собирается скрываться от следствия», - сообщил Прохоров

Кроме того, юрист высказал некоторые опасения

«Тем не менее, я бы не хотел раньше времени радовать сочувствующих людей по следующей причине: в отношении Анатолия Петровича расследуются еще три уголовных дела, которые выведены в отдельное делопроизводство, по каждому из них его могут заново задержать и вывести на арест. Я полагаю, что следствие специально организовало параллельное расследование нескольких уголовных дел, без соединения в одно производство»

Напомним, в отношении Анатолия Быкова расследуются уголовные дела по статьям 17 и 102 УК РСФСР – «Соучастие в преступлении» и «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору». А также по статьям 210, 33 и 105 УК РФ – «Организация преступного сообщества», «Покушение на совершение преступления» и «Организация заказного убийства».

Фото: Пресс-служба Красноярского краевого суда