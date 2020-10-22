Анатолия Быкова отправили под домашний арест

Предпринимателю и экс-депутату краевого Заксобрания Анатолию Быкову, которого подозревают в организации двойного убийства в 1994 году, изменили меру пресечения. Об этом рассказали в пресс-службе краевого суда.

«Красноярский суд изменил меру пресечения для Анатолия Быкова на домашний арест», — сообщили в Красноярском краевом суде.

Напомним, Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года. После чего было принято решение арестовать его на несколько месяцев. В конце августа авторитетный предприниматель подал жалобу в Верховный суд России. В конце сентября появилась информация, что с его личных банковских счетов пропало более 1 миллиона рублей и было возбуждено уголовное дело.

Фото: bykov.info