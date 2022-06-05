Первенство Красноярска по парусному спорту прошло на Енисее

В эти выходные 4 и 5 июня на акватории Абаканской протоки прошло Первенство города Красноярска по парусному спорту.

В зрелищных соревнованиях по парусному спорту напротив стадиона Центральный приняли участие более 20 молодых спортсменов.

— Первые соревнования в данном сезоне. Уровень спортсменов — от новичков до уже опытных яхтсменов. Погода позволила провести пять гонок, очень хорошее начало сезона. Впереди чемпионат Красноярского края. Приглашаем жителей города на яркое мероприятие, — сказал главный судья соревнований Виталий Яцун.

Фото: t.me/minsport24