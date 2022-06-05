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Первенство Красноярска по парусному спорту прошло на Енисее

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Красноярск
20:05 5 Июня 2022
спорт, в красноярском крае, в красноярске, соревнования, вода
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В эти выходные 4 и 5 июня на акватории Абаканской протоки прошло Первенство города Красноярска по парусному спорту. 

В зрелищных соревнованиях по парусному спорту напротив стадиона Центральный приняли участие более 20 молодых спортсменов.

Первенство Красноярска по парусному спорту прошло на Енисее

— Первые соревнования в данном сезоне. Уровень спортсменов — от новичков до уже опытных яхтсменов. Погода позволила провести пять гонок, очень хорошее начало сезона. Впереди чемпионат Красноярского края. Приглашаем жителей города на яркое мероприятие, —  сказал главный судья соревнований Виталий Яцун.

Первенство Красноярска по парусному спорту прошло на Енисее

Фото: t.me/minsport24 

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