Защитник красноярского «Енисея» Мингиян Бевеев переходит в ФК «Урал»

Футболист красноярского «Енисея» Мингиян Бевеев перешёл в «Урал».

Уральская команда активировала опцию выкупа игрока, прописанную в трудовом соглашении с ФК «Енисей». В ближайшее время футболист пройдёт медобследование и подпишет личный контракт с клубом из РПЛ. Полузащитник выступал за красноярский клуб с января 2022 года.

«Хочу поблагодарить красноярских болельщиков за эти полгода! За то, что всегда были с нами и поддерживали команду в беде, и в радости! Я очень рад, что оказался в Енисее! И благодарен клубу, городу за комфортные условия! Енисею — побед! Болельщикам хочу пожелать быть с командой вместе и всегда поддерживать! Ребята всегда играют только на победу! Спасибо, красно-синие❤️💙», — обратился к болельщикам ФК «Енисей» Мингиян Бевеев.

Напомним, что недавно корреспондент sibnovosti.ru смог пообщаться с Мингияном и узнать о его мечтах, игре в Красноярске и отдыхе на родной земле.

Фото: ФК «Енисей»