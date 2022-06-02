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Защитник красноярского «Енисея» Мингиян Бевеев переходит в ФК «Урал»

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Красноярск
19:16 2 Июня 2022
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Футболист красноярского «Енисея» Мингиян Бевеев перешёл в «Урал». 

Уральская команда активировала опцию выкупа игрока, прописанную в трудовом соглашении с ФК «Енисей». В ближайшее время футболист пройдёт медобследование и подпишет личный контракт с клубом из РПЛ. Полузащитник выступал за красноярский клуб с января 2022 года.

«Хочу поблагодарить красноярских болельщиков за эти полгода! За то, что всегда были с нами и поддерживали команду в беде, и в радости! Я очень рад, что оказался в Енисее! И благодарен клубу, городу за комфортные условия! Енисею — побед! Болельщикам хочу пожелать быть с командой вместе и всегда поддерживать! Ребята всегда играют только на победу!  Спасибо, красно-синие❤️💙», —  обратился к болельщикам ФК «Енисей» Мингиян Бевеев.

Напомним, что недавно корреспондент sibnovosti.ru смог пообщаться с Мингияном и узнать о его мечтах, игре в Красноярске и отдыхе на родной земле.

Фото: ФК «Енисей»

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