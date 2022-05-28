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Защитник красноярского «Енисея» Мингиян Бевеев: Я могу сыграть на любой позиции

Главная Спорт
Красноярск
18:27 28 Мая 2022
спорт, футбол, футболисты, красноярск, в россии
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Сегодня корреспондент sibnovosti.ru познакомился лично с футболистом, который за несколько месяцев в Красноярске зарекомендовал себя, как отличный мастер своего дела. Его фамилия не раз звучала из уст комментаторов. Молодой, скоростной и думающий парень пришел в ФК «Енисей» из «КАМАЗа», но до этого успел сменить несколько профессиональных команд.


Сегодня знакомим наших читателей с защитником «Енисея» Мингияном Бевеевым. Он, кстати, попал в символическую сборную полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России за отличную игру с московским «Спартаком». Напомним, что красноярский футбольный клуб закончил сезон в ФНЛ буквально в шаге от стыков, заняв 5 место в турнирной таблице. А на пути к Кубку России по футболу его остановил тот самый «Спартак».


- Расскажите о вашем пути в профессиональный футбол? Откуда вы начинали, какие команды сменили?


Я из Республики Калмыкия, город Элиста, там и начинал играть в футбол. В юношеском возрасте переехал в Астрахань, играл там, учась в школе. После попал в профессиональную астраханскую команду «Митас» Новочеркасска, потом перешёл в Ново-Троицкую «Носту». Далее поиграл за «Урал» из Екатеринбурга и «КАМАЗ» из Набережных челнов, и вот сейчас я в «Енисее».


- Почему футбол, а не борьба, регби или, может быть, легкая атлетика?


Выбрал футбол, потому что он был развит у нас в то время. Нас с братом туда привели родители. Первое время ходил на тренировки без особого желания, но потом влюбился в футбол и до сих пор предан этой игре.


- Что для вас игра?


Игра для меня сейчас – это огромное удовольствие, а раньше было больше о достижении цели. Хотел как-то показать себя. Сейчас мне просто нравится играть, тем более с такими партнёрами, какие у меня в данное время. Одно удовольствие!


- Как родственники восприняли ваш выбор уйти в профессиональный спорт?


Когда выпал выбор между поступлением в университет и профессиональным футболом, они меня поддержали мой выбор, во всем поддерживали, помогали с экипировкой. Я им очень за это благодарен.


- Кем видите себя на поле? Именно защитником или есть желание развиваться и менять позицию?


На поле больше себя вижу защитником, но могу сыграть на любой позиции, кроме вратаря, центрального защитника и нападающего, наверное. 


- Вопрос такой возник, потому что увидел, как вы открываетесь, даете пас, потом бежите по полю. Чувствуется защитник типа Гарета Бейла или Дани Альвеса, который бежит вперед и сам забивает?


Да, в принципе стараюсь пересматривать видеозаписи с этими звёздами футбола. Стараюсь повторить и обращаю внимание на их игру. И Дани Альвес мне, кстати, очень нравится.

Защитник красноярского «Енисея» Мингиян Бевеев: Я могу сыграть на любой позиции

- Сколько обычно забиваете за сезон?


Как правило, забиваю 2-3 мяча. Для защитника это уже неплохо.


- Есть ли у вас команда мечты? Или, возможно, клуб, за который болеете с детства и хотите в него попасть?


Любимая команда есть. Мне нравится «Боруссия» из Дортмунда. Переживаю за этой клуб. Был на футбольном матче недавно и видел, как приходит на матч, где 81 тысяча болельщиков. Эмоции незабываемые! Любимая команда, но попасть туда не хочу.

 

Защитник красноярского «Енисея» Мингиян Бевеев: Я могу сыграть на любой позиции

- Как вам этот сезон в «Енисее», довольны результатом?


Сезон в «Енисее» для меня, наверное, сложился удачно, хотя я не совсем был доволен результатом. Мы ведь могли попасть в стыковые матчи и сделать больше, но в целом, сезон сложился удачно для и для меня, и для команды.


- Что, на ваш взгляд, нужно подтянуть в игре?


Об этом, думаю, мне скажет тренер. И мы обязательно будем работать над этим. В тренировочном процессе мне все подскажут и поправят. Сам об этом не думаю.

 

Защитник красноярского «Енисея» Мингиян Бевеев: Я могу сыграть на любой позиции

- Как будете отдыхать в межсезонье?


Поеду домой, проведу время с роднёй. Погуляю с женой в Санкт-Петербурге. Буду наслаждаться отдыхом.


- Есть ли у вас любимые занятия кроме футбола? 


Кроме футбола особо занятий и нет. Можем собраться с ребятами из команды и поиграть в компьютерные игры. С женой много гуляю по Красноярску. Город достаточно интересный, мы с супругой постарались съездить ко всем достопримечательностям. Нам очень нравится этот сибирский город.


- О чем должен мечтать футболист и о чем мечтаете вы?


Каждый человек должен мечтать о своём. Я вот мечтаю в Париже жить.


- И финальное: ваше жизненное кредо, правило жизни?


Твори добро и Вселенная отплатит тебе тем же!

 

Защитник красноярского «Енисея» Мингиян Бевеев: Я могу сыграть на любой позиции

Фото: ФК «Енисей»

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