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"Платинум Арена" в финале престижной спортивной премии

Главная Спорт
Красноярск
11:17 19 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Ледовая арена "Платинум Арена Красноярск" вошла в шорт-лист финального этапа премии Sport Business Awards. Спорткомплекс участвует в номинации "Ледовая арена года".

Очень важно, что красноярский спортивно-зрелищный комплекс конкурирует с тремя московскими аренами - ЦСКА Арена, ВТБ Арена и Арена "Мытищи".

"Сегодня мы вместе с другими претендентами на победу представили свой проект и отвечали на вопросы членов экспертного совета. Защита проходила в формате онлайн-слушаний. Наше волнение сложно передать словами. Сейчас эксперты приступили к дополнительному изучению предоставленных материалов и выставлению оценок. Голосование экспертов продлится до 23 февраля, а 25 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится награждение победителей", - написано в официальном Instgram "Платинум Арены".

Отметим, что Sport Business Awards является профессиональной премией в области спортивного менеджмента. По итогам прошлого года на участие в премии было подано более 450 заявок, где 24 номинациях уже есть претенденты на победу.

Напомним, в конце прошлого года самая вместительная закрытая арена города стала обладателем Национальной спортивной премии.

 

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