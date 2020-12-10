Красноярский край выиграл в двух номинациях Национальной спортивной премии

Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии состоялась в Москве, где были названы 18 победителей в 11 номинациях.

В адрес номинантов и гостей торжественного события направил приветственную телеграмму Президент России Владимир Путин. Ее озвучил министр спорта России Олег Матыцин:

"Учрежденная 10 лет назад, эта престижная награда стала одним из главных символов профессиональных достижений в отечественном спорте. Убежден, что присуждение Национальной спортивной премии послужит для лауреатов ярким, вдохновляющим стимулом для движения вперед, для дальнейших творческих свершений и покорения новых вершин. Желаю лауреатам и всем присутствующим успехов в спорте и труде на благо России".

Среди номинантов были и четыре представителя Красноярского края. Победителями стали двое из них. "Платинум Арена Красноярск" выиграла в номинации "Спортивный объект России", обойдя в финале "ВТБ Арену – Центральный стадион "Динамо" (Москва) и ледовую арену "Авто" (Екатеринбург). Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта победил в номинации "Надежда России". За право называться "Лучшей организацией адаптивного спорта" наш центр боролся с представителями Свердловской и Нижегородской областей.

Призы из рук организаторов конкурса получили генеральный директор "Платинум Арены Красноярск" Роман Сотников и директор Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Надежда Банникова.

"Эта награда – труд наших спортсменов, тренеров, специалистов и руководителей, награда нашей красноярской команды, – сказала Надежда Банникова. Я искренне благодарю всех и желаю не останавливаться на достигнутом, делать все, чтобы прославлять наш Красноярский край и нашу Россию!".

Фото: vk.com/plt_arena_krasnoyarsk