Интересные факты об опятах рассказали в Роспотребнадзоре Красноярского края

Жители Красноярского края во время выходных активно отправляются в леса за грибами. Одними из любимейших грибов у жителей региона являются опята. В региональном Управлении Роспотребнадзора поделились интересными фактами об этих грибах.

По словам специалистов, в 100 гр опят находится около 2,2 гр белка. Это достаточно хороший показатель при довольно-таки низкой калорийности – всего около 20 ккал на 100 гр свежего продукта. Также в опятах есть жиры (почти 1,2 гр на 100 гр) и углеводы (около 0,5 гр).

Они содержат в себе витамины группы B, калий, магний и железо.

Кроме того, специалисты отмечают, что при наличии заболеваний ЖКТ, печени и почек, от употребления опят лучше отказаться.

Добавим, что детям до 10 лет давать опята не следует. А вот до 13 лет лучше ограничиться небольшими порциями.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости