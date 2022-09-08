На территории Ермаковского района введен режим «Чрезвычайной ситуации в лесах»

В Красноярском крае в четверг, 8 сентября, из-за установившейся сухой погоды на территории Ермаковского района в Усинском лесничестве был введен режим «Чрезвычайной ситуации в лесах». Постановление подписал глава муниципального образования.

В службе спасения Красноярского края заявили, что сухая погода способствует увеличению числа и площади лесных пожаров. В этой связи было принято соответствующее решение.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что 50 пожарных из Красноярского края были направлены на тушение лесных пожаров в Рязанской области.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости