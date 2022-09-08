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На территории Ермаковского района введен режим «Чрезвычайной ситуации в лесах»

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Красноярск
11:09 8 Сентября 2022
чс, пожар, пожары, в красноярском крае, лесные пожары, мчс
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В Красноярском крае в четверг, 8 сентября, из-за установившейся сухой погоды на территории Ермаковского района в Усинском лесничестве был введен режим «Чрезвычайной ситуации в лесах». Постановление подписал глава муниципального образования.  

В службе спасения Красноярского края заявили, что сухая погода способствует увеличению числа и площади лесных пожаров. В этой связи было принято соответствующее решение.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что 50 пожарных из Красноярского края были направлены на тушение лесных пожаров в Рязанской области. 

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости 

 

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