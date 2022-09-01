50 пожарных из Красноярского края отправили тушить лесные пожары в Рязанской области

50 пожарных из Лесопожарного центра Красноярского края вылетели специальным самолетом МЧС России для тушения лесных пожаров в Рязанской области. Специалисты были отправлены спецрейсом на самолете Ил-76 МЧС России.

Красноярским пожарным предстоит помочь коллегам из Рязанской области в борьбе с огненной стихией в условиях объявленного режима ЧС.

В правительстве региона отметили, что с просьбой об усилении группировки за счет межрегионального маневрирования обратился к Александру Уссу губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам первого замминистра лесного хозяйства края Алексея Большакова, губернатором Красноярского края было поручено оперативно сформировать десант из сотрудников подразделений Лесопожарного центра. Красноярские пожарные оснащены всем необходимым для борьбы с огнем, включая оборудование.

Добавим, что свыше двух сотен лесных пожарных Красноярского края на данный момент ведут борьбу с огнем в Республике Коми и Ханты-Мансийском автономном округе.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок