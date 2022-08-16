В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 531 человек

За сутки новой коронавирусной инфекцией заболел 531 житель Красноярского края, в том числе 270 в Красноярске.

Напомним, за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей количество заболевших увеличилось в 1,8 раза.

Продолжают доминировать варианты «Омикрона» ВА.4/ВА.5, доля которых за последнюю неделю — более 90 %. Эти субварианты очень заразны, но протекают мягче и приводит к меньшему числу тяжёлых случаев.

Заражение может представлять особую опасность для не привитых, не переболевших, людей из групп риска — старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков