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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 531 человек

Главная Общество
Красноярск
19:40 16 Августа 2022
в красноярском крае, красноярск, общество, заболевание
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За сутки новой коронавирусной инфекцией заболел 531 житель Красноярского края, в том числе 270 в Красноярске.

Напомним, за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей количество заболевших увеличилось в 1,8 раза.

Продолжают доминировать варианты «Омикрона» ВА.4/ВА.5, доля которых за последнюю неделю — более 90 %. Эти субварианты очень заразны, но протекают мягче и приводит к меньшему числу тяжёлых случаев.

Заражение может представлять особую опасность для не привитых, не переболевших, людей из групп риска — старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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