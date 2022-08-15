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В Красноярском крае за неделю число заболевших коронавирусом увеличилось в 1,8 раза

Главная Общество
Красноярск
19:23 15 Августа 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, заболевание
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В Красноярском крае растёт число заболевших новой коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей количество заболевших увеличилось в 1,8 раза, сообщает глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале.

— Продолжают доминировать варианты «Омикрона» ВА.4/ВА.5, доля которых за последнюю неделю — более 90 %. Эти субварианты очень заразны, но протекают мягче и приводит к меньшему числу тяжёлых случаев, — пишет он.

Заражение может представлять особую опасность для не привитых, не переболевших, людей из групп риска — старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

Сохраняется актуальность прохождения ревакцинации от COVID-19 с периодичностью раз в полгода.

Сохраняется рекомендация для жителей по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания, особенно это важно для людей, находящихся в группе риска, в том числе имеющих хронические заболевания и пожилой возраст.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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